Соединенные Штаты пытались нанести вред Ирану, но их действия результата не дали.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду президент Исламской Республики Хасан Роухани, выступая в городе Бендер-Аббас.

«На протяжении не одного месяца вы были свидетелями того, как США пытались нанести вред нашей стране, но их попытки провалились», — сказал он. Президент также отметил, что Иран не нуждается в помощи иностранных сил для обеспечения безопасности государств Персидского залива.

«Мы готовы работать с нашими друзьями и соседями без вмешательства чужаков в наши дела, — цитирует его агентство IRNA. — Мы хорошие соседи для стран [Персидского] залива, и мы сами способны защитить свой дом». Как подчеркнул Роухани, «Иран никогда не просил и не будет просить разрешения у кого-либо на то, чтобы строить собственные ракеты, самолеты, танки и другую военную технику, чтобы защитить себя и весь регион».

В контексте отношений Тегерана и Вашингтона он упомянул, что «американское руководство делало нелогичные заявления по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», касающемуся ядерной программы Исламской Республики. Роухани указал, что «Иран продолжит действовать в соответствии со своими национальными интересами».

Между тем, как сообщило агентство Fars, Роухани также высоко оценил позицию РФ в Совете Безопасности ООН. «Два дня назад Великобритания и США попытались организовать заговор против Ирана в СБ ООН. Они хотели нас осудить за сегодняшнюю ситуацию в Йемене, но у них ничего не вышло. В связи с этим мы высоко ценим взвешенную и правильную позицию России в СБ ООН», — сказал президент.