Командование военной базы противоракетной обороны США в Румынии наградило военнослужащего азербайджанского происхождения Джона Наими Амирала высшей военной наградой США – Медалью Почета, информирует Minval.az.

Это 12-ая по счету награда Наими за его деятельность в рядах американских ВМС.

Гражданин США азербайджанец Джон Наими Амирал (Амиралиев Наими Аскер оглы) – уроженец села Нехрам Бабекского района Нахчывана. Он уже давно живет в Соединенных штатах Америки и служит в американской армии. Два года назад Наими был назначен на высокую должность. Он возглавил бюро по внешним связям на военной базе противоракетной обороны США в Румынии.