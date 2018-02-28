В Азербайджане уточнен и вновь составлен единый список избирателей.

Как сообщает АПА, в Центральной Избирательной Комиссии члены Комиссии совместно с представителями СМИ ознакомились с обновленным единым списком избирателей.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов, список составлялся при помощи государственной автоматизированной информационной системы: «Согласно уточненному единому списку, в Азербайджане правом голоса обладают 5 млн 192 тысячи 42 человека».

Отметим, согласно законодательству Азербайджана, процесс составления единого списка избирателей начался в январе текущего года.Составление единого списка избирателей изначально проводится в участковых избирательных комиссиях. Этот процесс осуществляется в пределах участковых избирательных комиссий в период, предусмотренный законом.

Согласно требованиям Избирательного Кодекса, списки избирателей по участковым избирательным комиссиям представляются в соответствующие окружные избирательные комиссии не позднее 5 февраля. ОИК в свою очередь, до 5 апреля представляют Центральной Избирательной Комиссии первичные списки избирателей по соответствующим округам. Однако в связи с тем, что в этом году президентские выборы были назначены на 11 апреля, на заседании ЦИК 19 февраля был рассмотрен вопрос о составлении постоянного списка избирателей по стране. На заседании было принято решение об уточнении, составлении, утверждении и обнародовании постоянного списка избирателей 2018 года по Азербайджану.