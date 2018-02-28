

Россиянка Анастасия Bашукевич, более известная по расследованию Алексея Навального как Настя Рыбка, обратилась за помощью к «американским спецслужбам». Она заявила о готовности рассказать некие подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде. Рыбка назвала себя «свидетелем и единственным недостающим звеном» в связях Кремля с выборами в Соединенных Штатах, пишет радио «Свобода».

Российский пппозиционер Алексей Навальный в начале февраля опубликовал расследование о возможной причастности к коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где, предположительно, обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, находившейся с другими девушками на яхте олигарха.

26 февраля стало известно, что Bашукевич и ее приятель Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, задержаны в Таиланде за незаконное проведение «секс-тренинга». Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Рыбка утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, якобы заявившие, что ее «очень хотят видеть в Москве».

Дерипаска в феврале подал иск на Рыбку в российский суд за разглашение личной информации. Миллиардер заявляет, что сведения, опубликованные в расследовании Навального, «не имеют никакого отношения к действительности». То же самое утверждает и Сергей Приходько.

Визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Таиланд «нелепо» связывать с задержанием в королевстве группы российских граждан, среди которых была и Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Вы знаете, что секретарь Совбеза осуществляет международную деятельность, подобные визиты согласуются заблаговременно и нелепо ассоциировать [их] с задержанием российских граждан на территории Таиланда», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил также, что у него нет информации о том, каким самолетом пользуется для перелетов по миру Патрушев.

«Это нужно адресовывать вопросы к авиакомпании», — сказал Песков.

По данным Flightradar 24, утром 26 февраля из Москвы в Бангкок вылетел принадлежащий специальному летному отряду «Россия» самолет Ил-96-300 (бортовой номер 96023), ранее замеченный в аэропорту Буэнос-Айреса, откуда он, по словам министра национальной безопасности Аргентины Патриции Буллрич, вывез в Россию груз муки, имитирующий обнаруженный в складских помещениях российского посольства кокаин.

Патрушев 27 февраля провел в Таиланде заседание двусторонней рабочей группы по вопросам безопасности (в том числе безопасности туристов), а также переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопом Рагсанахом и вице-премьером и министром обороны Правитом Вангсуваном.