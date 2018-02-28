В распоряжение туркменской службы радио «Азатлык» попала видеозапись, снятая местным источником во второй половине февраля в Дашогузе, на которой можно наблюдать момент раздачи отрубей в сельской местности. На кадрах, местные жители в том числе женщины и дети, в состоянии ажиотажа, пытаются получить свою долю, привезенных на грузовике отрубей.

«Азатлык» пока недоступны подробности по ситуации с обеспечением данной продукцией населения региона и правилах раздачи. Также не удалось получить разъяснения и в местной администрации.

По словам источника, видео было снято в генешлике «Гулистан» Дашогузской области. (Генешлик — административная единица в Туркменистане).

В Туркменистане отруби, являющиеся побочным продуктом переработки зерна, в основном используют для корма домашнего скота и птицы. Но, по некоторым данным, в настоящее время, в условиях дефицита и подорожания муки, участились случаи их употребления населением в пищу.

Только в феврале, в течении одного месяца, цена на муку в стране выросла более чем в два раза, рост цен на другие продукты питания составил 70-100%. Продолжается дефицит продовольствия.

Вместе с тем, в стране несколько лет наблюдается дефицит отрубей.

В декабре прошлого года на всех рынках области цена отрубей выросла до 1 маната (3,5 манат за $1 по госкурсу) за килограмм, государственная цена продукта в три раза ниже и составляет 30 тенге (0.3 маната). В районных центрах Дашогузской области, в частности, в районах Гурбансолтан и Ниязов образовались большие очереди на покупку отрубей по государственной цене. Товар продавали по 20 килограммов на человека. Сообщалось о случаях конфликтов в очередях, а также возникновении «черного рынка» в регионе.

В январе в Марыйской области обострился дефицит кормовых отрубей и жмыха. Покупатели записывались в очереди, в некоторых местах были введены талоны.