Разработчики подразделения Google под названием DeepMind занимаются созданием искусственного интеллекта, который сможет предсказывать изменения в состоянии пациента, которые могут означать возможную смерть. Информация об этом размещена в официальном блоге компании.

В ходе работы над созданием искусственного интеллекта разработчики начали сотрудничать с Министерством по делам ветеранов США. В итоге нейросеть получила данные по историям болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих. Одной из первостепенных задач специалистов станет обнаружение таких болезней, как острая почечная недостаточность (ОПН) или пневмония.

В конечном счете, разработка DeepMind должна помочь медсестрам оказывать пациентам правильный уход и уменьшить количество врачебных ошибок.

Ранее сообщалось, что ученые заявили о связи материнства и ускоренного старениядля женщин. По словам специалистов, рождение ребенка вызывает процессы в организме, которые сопоставимы со старением на 11 лет.