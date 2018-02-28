В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской республике гид туристической группы Марио Пол снял на видео инцидент с жирафом, который спасся от крокодила и был съеден после этого львами. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пол отметил, что его группа около часа наблюдала за происходящим и сопереживала жирафу. Некоторые люди даже плакали из-за животного, которое отчаянно пыталось отбиться от вцепившегося в ногу крокодила.

«Мы просидели там около часа в надежде, что жираф как-то сможет освободиться из челюстей гигантского крокодила», — отметил гид.

Однако, несмотря на чудесное спасение от крокодила, жирафа ожидала не менее печальная участь. Из-за сломанной ноги после схватки с рептилией он не мог передвигаться, став легкой добычей стаи львов.