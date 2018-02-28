1 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и вечером местами будут туман и изморось. Подует северо-западный ветер, который днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и вечером в некоторых горных районах возможны осадки. Местами будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-7° тепла.