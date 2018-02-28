Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Египта Аделя Ибрахима Ахмеда Ибрахима.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Египта Аделя Ибрахима Ахмеда Ибрахима.
Дата: 2018/02/28 13:27
Раздел: Азербайджан
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