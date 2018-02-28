«Трагические события в Сумгаите в феврале 1988 года, в Баку в январе 1990 года, в Ходжалы в феврале 1992 года и других населенных пунктах Азербайджана никогда не должны повториться. Светлая память жертв этих событий останутся в нашей памяти и в сердцах. Это наша общая боль»…