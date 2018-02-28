Заявление официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт о том, что Анкаре следует «хорошенько вчитаться в текст резолюции СБ ООН», ничем не обосновано.

Как передает Анадолу, об этом сказал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

«Заявление свидетельствует о том, что в Вашингтоне не поняли суть резолюции или пытаются ее исказить», — сказал Аксой, комментируя заявление Ноейрт о том, что резолюция СБ ООН за №2401, которая предусматривает режим прекращения огня на всей территории Сирии сроком на 30 дней, распространяется и на район Африн.

Пресс-секретарь отметил, что суть резолюции заключается в прекращении атак режима Башара Асада, в результате которых только за неделю погибли сотни мирных жителей, были разрушены инфраструктурные объекты, такие как школы и больницы.

Кроме того, основной целью резолюции СБ ООН является обеспечение гуманитарной помощи населению осажденных районов Сирии, над которыми нависла угроза голодной смерти, сказал представитель МИД.

«Резолюция призывает конфликтующие стороны в Сирии незамедлительно объявить 30-дневное перемирие для оказания срочной гуманитарной помощи населению, эвакуации тяжелобольных и раненых, в частности из осажденного пригорода Дамаска Восточной Гуты. В тексте резолюции Африн не указан в числе районов, гуманитарная ситуация в которых вызывает обеспокоенность», — сказал Аксой.

По его словам, в Африне нет столкновений, при которых не учитывается разница между террористами и мирными жителями, о чем говорится в тексте резолюции СБ ООН.

В Африне ведется борьба с террористами, угрожающими территориальной целостности Сирии и национальной безопасности Турции, отметил представитель МИД.

Турция не является стороной конфликта в Сирии, а операция «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят на северо-западе этой страны, основана на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН и статье 51 Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону, сказал пресс-секретарь.

«В таком случае заявление Нойерт о том, что Анкаре следует «хорошенько вчитаться в текст резолюции СБ ООН», ничем не обосновано. Приоритетом для всех заинтересованных сторон должна стать точная реализация резолюции СБ ООН без искажения ее целей и задач», — подчеркнул Аксой.

25 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.