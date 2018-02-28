Около 700 линейных автобусов подключат к единой карточной системе в течение этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам советник генерального директора Бакинского транспортного агентства (БТА) Мубариз Аббасов.

По словам М.Аббасова, сейчас к системе подключено около 500 маршрутов: «К концу года в столицу доставят более 300 новых автобусов, которые распределят среди 21 перевозчика. На сегодняшний день около 1 000 автобусов отремонтированы и приведены в соответствие с требованиями БТА».

Представитель БТА также уточнил количество маршрутных линий. По его словам, до создания агентства в Баку имелось 157 маршрутных линий, в результате оптимизации их число сократилось до 146″.