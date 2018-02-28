Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о возобновлении экспорта нефти с месторождений провинции Киркук.

Как передает Анадолу, по словам главы правительства, киркукская нефть будет поставлять по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан и далее на мировые рынки.

Соответствующее соглашение достигнуто между центральным правительством в Багдаде и властями Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ).

«Мы сходимся во мнении о необходимости устранении противоречий с региональным правительством в Эрбиле», — пояснил аль-Ибади.

По словам иракского премьера, тема экспорта нефти является также предметом обсуждений между Турцией и КРАИ.