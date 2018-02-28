В Агджабединском районе похищена 21-летняя Севиндж Мусаева.

Согласно информации Xəzər TV, инцидент произошел 3 дня назад, когда С. Мусаева, кстати, вынужденная переселенка из Лачинского района, студентка 4 курса Агджебединского филиала Государственного педагогического университета, возвращалась после занятий домой на машине. Семеро молодых людей применили силу в отношении водителя машины, а девушку — не смотря на отчаянное сопротивление — посадили в другую машину и увезли в неизвестном направлении.

Мать, не получавшая вестей от дочери вот уже три дня, обратилась в правоохранительные органы. женщина уверена, что дочь похитили против ее воли люди из семьи, так же проживавшей когда-то в Лачинском районе (а ныне проживающая в Исмаиллинском районе), которые засылали сватов в дом Севиндж Мусаевой. В данный момент семья парня просит разрешения на брак.

По словам матери девушки, похищение произошло после того, как С. Мусаева сватам отказала.