США считают, что Иран по-прежнему представляет главную угрозу американским интересам на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.

«Иран остается главной угрозой интересам и партнерствам США в зоне ответственности СЕНТКОМ, — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. — Соперничество между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе создает множество дилемм по всему Ближнему Востоку: от поддержки Ираном хуситов в Йемене до попыток Эр-Рияда снизить значимость «Хезболлах» в Ливане».

Иран стремится «создать с помощью политических союзников в Ираке, Сирии и Ливане дугу влияния на Ближнем Востоке», полагает генерал. «Пути решения проблем в регионе и развития там отношений со странами мы рассматриваем через призму противодействия Ирану», — отметил он.

По словам Вотела, с Ираном «пытается установить связи по разным направлениям Россия». «Будучи историческими противниками, Москва и Тегеран разделяют интересы в регионе, что включает и стремление оттеснить в сторону или даже вытеснить США из региона, — считает он. — Как Россия, так и Иран пытается поддержать жестокий режим в Сирии, ограничить военное влияние США в Афганистане, внести раскол в стратегическое партнерство США с Турцией».

Генерал также утверждал, что «отмена санкций ООН [в отношении Тегерана] в связи с достигнутыми договоренностями о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) открыла для Ирана путь для того, чтобы снова подать заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества».