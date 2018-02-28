Самым популярным направлением для отдыха граждан Азербайджана на Новруз байрамы в 2018 году станут Турция и Грузия. Далее в рейтинге следуют страны Европы и ОАЭ (Дубай).

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

Председатель ассоциации сообщил, что согласно прогнозам, количество туристов, которые прибудут в страну в праздничные дни, превысит число граждан Азербайджана, отправляющихся на отдых за рубеж.

Ожидается, что большую часть туристов, которые посетят Азербайджан в период праздника Новруз, составят граждане Ирана, отметил Багиров.

«21, 22 и 23 марта в Азербайджан прибудут большие группы туристов из Ирана. Учитывая наплыв туристов из этой страны, в праздничные дни запланировано проведение концертов иранских и турецких исполнителей», — сказал он.

Он добавил, что среди отдыхающих на Новруз в Азербайджане будут и россияне, а также граждане из арабских стран.

Напомним, число иностранных граждан, приехавших в Азербайджан в 2017 году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек.

Из них 853 082 человека — граждане России, 537 710 — Грузии, 362 597 — Ирана, 301 553 — Турции, 102 360 — Объединенных Арабских Эмиратов, 62 454 — Ирака, 57 756 — Украины, 33 273 — Саудовской Аравии, 381 213 человек — других стран.

В 2017 году число азербайджанских туристов, отправившихся на отдых в зарубежные страны, уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 4 процента, составив 4 108,9 тыс. человек. 33,4 процента граждан страны предпочло посетить Грузию, 23,4 процента –Иран, 22,5 процента – Россию, 14,6 процента – Турцию, 1,6 процента – Украину, 1 процент – ОАЭ, 3,5 процента – другие страны.