Аннулировано требование о необходимости сдачи тестового экзамена первым заместителем и заместителем главы местной Исполнительной власти в Азербайджане.

Как сообщает АПА, соответствующее изменение принято Кабмином.

Согласно изменению, в сдаче тестового экзамена не будет также надобности представителю главы ИВ по административно-территориальному округу, представителю по участковому административно-территориальному округу и его заместителю.

Ранее от необходимости сдачи тестового экзамена при принятии на работу в госорганах были освобождены секретари, водители и лифтеры.