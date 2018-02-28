27-го февраля усилиями азербайджанской молодежи было сорвано организованное в Европарламенте мероприятие армянских диаспорских организаций.

Как сообщает АПА, в мероприятии пропагандистского характера участвовали армянские националисты, представители сепаратистского режима Нагорного Карабаха, незаконно посетивший Карабах депутат Европарламента Ларс Адактуссон, известный проармянский российский политолог С.Маркедонов и другие так называемые «независимые эксперты».

Во время мероприятия азербайджанские активисты подняли плакат с лозунгом «Справедливость Ходжалы» в знак протеста смехотворным претензиям участников встречи. Организаторы мероприятия, создав переполох в зале, пытались грубо вырвать из рук активистов плакат,

Азербайджанские активисты в ходе своих выступлений раскрыли захватническую позицию Армении, учинившей Ходжалинский геноцид и осуществившей этнические чистки в отношении азербайджанцев, задали вопросы участникам встречи в этом контексте. Организаторы, утратившие контроль над мероприятием, были вынуждены прервать прямую трансляцию в соцсетях.

Таким образом, попытки армянской диаспоры представить встречу в качестве международной конференции в стенах Европарламента полностью потерпели крах благодаря организованным действиям азербайджанской молодежи.