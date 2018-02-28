К поискам пропавших в горах Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде присоединилась новая группа альпинистов.
Как информирует «Тренд», они приступят к поискам в ближайшее время.
К поискам пропавших в горах Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде присоединилась новая группа альпинистов.
Как информирует «Тренд», они приступят к поискам в ближайшее время.
Дата: 2018/02/28 0:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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