Министр иностранных дел Азербайджана в рамках визита в Женевский офис ООН встретился с Комиссаром Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщили Trend во вторник в пресс-службе МИД.

В ходе переговоров Эльмар Мамедъяров отметил, в Азербайджане придают высокую оценку гуманитарной помощи, оказываемой Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев вынужденным переселенцам, а также текущему состоянию сотрудничества между нашей страной и данной организацией.

Глава МИД Азербайджана предоставил подробную информацию о мерах по возвращению вынужденных переселенцев в освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы, проведенных там строительных работах. Министр подчеркнул, что в Азербайджане и впредь будут продолжены мероприятия социальной по улучшению условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев.

Мамедъяров также детально проинформировал Верховного комиссара ООН о ходе переговоров по урегулированию армяно-азербайджансого нагорно-карабахского конфликта. Глава внешнеполитического ведомства АР добавил, что по завершении выборов в обеих странах будут продолжены субстантивные и целенаправленные переговоры с сопредседателями МГ ОБСЕ. Он отметил, что для изменения опирающегося на оккупацию статус-кво необходим вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совбеза ООН.

Коснувшись факта незаконного размещения на оккупированных территориях Азербайджана беженцев армянского происхождения из Сирии, Мамедъяров подчеркнул важность пристального внимания к данному вопросу со стороны международных структур и международного сообщества.

В свою очередь, Филиппо Гранди выразил удовлетворение в связи сотрудничеством между Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Азербайджаном, высоко оценив добровольные взносы нашей страны в эту организацию.

На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также по вопросам, стоящим на повестке дня.