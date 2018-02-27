В Гейчайском районе произошло землетрясение.
Как передает Report, подземные толчки ощущались на территории района около 23:04.
По предварительным данным, магнитуда подземных толчков составила 3.
Данных о разрушениях и жертвах нет.
В Гейчайском районе произошло землетрясение.
Как передает Report, подземные толчки ощущались на территории района около 23:04.
По предварительным данным, магнитуда подземных толчков составила 3.
Данных о разрушениях и жертвах нет.
Дата: 2018/02/27 23:30
Раздел: Азербайджан
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