Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал о нововведениях в формате проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые вступят в силу, начиная с сезона-2018/19.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, прямые путёвки в групповой этап Лиги чемпионов получат 26 команд, а ещё шесть участников определятся в ходе квалификации. Обладателями прямых путёвок станут действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, четыре сильнейшие команды из четырёх ассоциаций с наивысшим рейтингом , по две команды от ассоциаций, занимающих 5-е и 6-е места в рейтинге, чемпионы ассоциаций с 7-го по 10-е места в рейтинге.

Прямые путёвки в групповой этап Лиги Европы получат 17 команд, ещё 10 команд попадут в основную сетку после вылета из раунда плей-офф квалификации и третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Оставшиеся 21 место будет разыграно в квалификации, разделённой на «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг».