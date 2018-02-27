Президент США Дональд Трамп при подъеме на борт №1 оставил свою жену Меланью и сына Бэррона под дождем, хотя у него был большой зонтик, сообщает Mediaite.

На опубликованном в твиттере видео заметно, как Трамп поднимается по трапу, держа над собой зонтик, а за ним идет Бэррон, у которого нет зонтика, ни плаща. Вслед за сыном поднимается Меланья Трамп, которой также нечем укрыться от дождя. После этого Трамп останавливается поприветствовать толпу, в то время как Меланья и Бэррон забегают в самолет.

В соцсетях раскритиковали поступок Трампа, заявив, что прическа для президента США важнее сына.

