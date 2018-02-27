Музыкант Гарик Сукачёв озвучит пса Шарика, а актёр Иван Охлобыстин — почтальона Печкина в новых сериях мультфильма про Простоквашино. Об этом РИА «Новости» сообщила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

По её словам, к прежним героям присоединиться ещё два. Первого авторы не озвучивают, а второй — сестра Дяди Фёдора. Озвучкой их мамы займётся актриса Юлия Меньшова. Дядю Фёдора будет озвучивать Алексей Онежен.

Также тайна не открывается относительного голоса кота Матроскина. В классических версиях его озвучивал Олег Табаков.

Как сообщается, в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Старт проекта запланирован весной текущего года.