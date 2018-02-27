Турция продолжит принимать меры для того, чтобы бывший сопредседатель курдской партии «Демократический союз» (ДС) Салех Муслим, которого во вторник освободил суд Чехии, был арестован.

Как передает Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Алжире.

«Даже если Муслим переедет в третью страну, Турция продолжит принимать меры для его ареста. Для этого есть решения суда и Интерпола», — сказал он.

По данным агентства Reuters, Муслим может отправиться в Финляндию после освобождения.