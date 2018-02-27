В 2017 году Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики банком ВТБ выплачены дивиденды в размере 402 млн. 154,826 тыс. рублей (6 млн. 920 тыс. 672 доллара США).

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в ГНФАР. Таким образом, с 2013 года Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики банком ВТБ выплачены дивиденды в размере 1 млрд. 605 млн. 182 тыс. 82 рубля (32 млн. 192 тыс. 942 доллара США).

Отметим, что в 2013 году ГНФАР купил 2,95% акций банка ВТБ на 500 млн. долларов США.