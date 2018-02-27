Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин предрек влияние противостояний, которые все больше охватывают Сирию и весь Ближний Восток, на Азербайджан.

«Эти события уже отражаются на ситуации во всех граничащих с Азербайджаном странах. Не только в Турции, Иране и России, каждая из которых вовлечена в кровавый сирийский конфликт. На прошлой неделе эти события затронули также Армению.

К примеру, в понедельник власти Иерусалима потребовали арендной платы с христианских храмов в качестве налогов с их недвижимости, расположенной в городе, ввиду чего православная, католическая и армянская церкви закрыли для посещения Храм Гроба Господня.

Надо ли объяснять, что этим решением Израиль противопоставил себя еще и России? А ведь ухудшение отношений между Израилем и РФ совершенно точно не в интересах Баку.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке неизбежно затронет и Азербайджан, судьба которого во многом зависит от того, какую позицию в разрастающейся войне в регионе «всех против всех» займет Турция. Пока что Вашингтону не удается сломать руководство этой страны и перенаправить нынешние активности Анкары в отношении курдов на сирийские правительственные войска – и это тот фактор, который позволяет Азербайджану находиться в относительной безопасности. Однако же стопроцентной гарантии, что Госдепу и НАТО не удастся развернуть Реджепа Эрдогана против нынешних союзников, на самом деле нет. А значит, степень внешних угроз для Азербайджана может в любой момент времени резко возрасти», — заявил Владимир Лепехин, слова которого приводит «Спутник».