Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко опроверг заявление стилиста Сергея Зверева, что артистка вновь вышла замуж. Он дал комментарий каналу РЕН-ТВ.

«Это вызывает у меня только смех. Я глупости не комментирую. Ее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне», – сказал он.

Зверев заявлял, что Ротару «втихаря замужем».

София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. Их свадьба состоялась 22 сентября 1968 года.

Музыкант умер 23 октября 2002 года от инсульта.

От Евдокименко у Ротару есть сын Руслан, родившийся 24 августа 1970 года.