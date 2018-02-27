В прошлом году на основе поступивших в отдел экспертизы Госкомитета по работе с религиозными структурами обращений были рассмотрены 1540 наименований литературы религиозного содержания.

Как сообщили АПА в Госкомитете, об этом на коллегиальном заседании госкомитета, посвященном итогам 2017 года и предстоящим задачам, сказал заведующий отделом экспертизы Госкомитета по работе с религиозными структурами Нахид Мамедов.

Н. Мамедов сказал, что был пресечен ввоз в страну и распространение 63 наименований книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.