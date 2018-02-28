Какие слова точно нельзя произносить, а какие на самом деле менее грубые, чем мы привыкли думать. Издание «Моя планета» приводит секреты неформального общения от знатоков английского.

Ругаться и обзываться на английском можно не менее изысканно, чем на русском. К тому же ругательства в ирландском, австралийском, американском и британском английском различаются — каждой нации хочется привнести что-то свое в этот великий язык. Знатоки из онлайн-школы английского Skyeng рассказывают, как устроена английская обсценная лексика.

Первичные половые признаки

Практически в любом языке обсценная лексика крутится вокруг одной оси — мужских гениталий. Самый корректный вариант — cock. Можно сказать dick и prick, но это будет уже грубее. Кстати, все три слова можно использовать и для описания недостойного человека. Австралийцы же нечасто используют оба варианта, у них есть свой — old fella, то есть «старый приятель», и этот оборот пусть и сленговый, но не особенно неприличный.

От дурачка до ботаника

Есть множество терминов для обозначения придурковатого и раздражающего человека. Британцы таких именуют bugger и moron, американцы чаще используют jerk.

Впрочем, не все придурковатые люди на самом деле глупы. В России таких — вроде бы умных, но со странностями — называют «ботанами», в Америке — geek, в Великобритании — nerd. Все эти слова не оскорбительны, и великовозрастные любители комиксов могут сами себя так называть. А вот британское слово wanker означает то же самое, но звучит гораздо неприличнее.

Личность грубая и со всех сторон неприятная в Великобритании рискует услышать dickhead, prat или arsehole. Последний термин используется и в США, только там он пишется как asshole, хотя смысл абсолютно тот же. В Австралии таких называют yobbo или date.

Не такой уж грубый fuck

Это ругательство — явление интернациональное, его знают даже те, кто по-английски не говорит вообще. Но американцы все-таки используют его чаще остальных. Собственно, to fuck — это грубое слово, означающее «заниматься любовью». Но не только это. Fuck используется постоянно и повсеместно для выражения любых сильных эмоций, и на самом деле чрезмерно грубым это слово не считается. То есть перед мамой или боссом, может, его употреблять не стоит, но в окружении давно знакомых коллег — вполне допустимо. Ближе всего к fuck по эмоциональной нагрузке — русские «черт» и «блин». К fuck можно прицеплять дополнительные слова, чтобы получить множество новых смыслов.

Shit, и что из него можно слепить

Второе по популярности ругательное слово, которое может означать «дерьмо» как в прямом смысле, так и в экзистенциальном. Американцы говорят shit («шит»), британцы могут использовать и другой вариант — shite («шайт»). Этим термином можно выражать любую досаду и разочарование.

Shit неплохо сочетается с другими словами — например, bullshit («дерьмо бычье») означает вранье или нечто, явно недостойное доверия. Круглого дурака (особенно злонамеренного) можно назвать shithead. Ирландцы нередко употребляют слово gobshite (то есть полный рот того самого), выражая возмущение чьей-то глупостью и болтливостью.

Кроме того, shit — это еще и вещи, барахло, любое движимое имущество.

Приличные ругательства

Далеко не все ругательные слова в английском слишком грубые, чтобы произносить их в приличном обществе. Вот несколько относительно корректных обзывалок.

Те-кого-нельзя-называть

В английском существует несколько слов, которые могут показаться иностранцу не более ругательными, чем все остальные. Но тем не менее их нужно выучить наизусть и никогда, никогда не произносить вслух. Потому что за их озвучиванием может немедленно воспоследовать драка — и это не шутка.

Nigger, то есть чернокожий, — самое табуированное слово английского языка. «Ниггером» чернокожего может назвать только другой чернокожий. Даже если вы наизусть знаете все рэп-композиции и сто лет дружите с какой-нибудь хип-хоп-группировкой, все равно никогда не произносите это слово вслух. Можете нарваться на серьезную агрессию, и скидок не делают никому: ни прелестным барышням, ни хрупким старушкам, ни тем, кто уверяет, что пошутил. Это как плюнуть в лицо, только намного оскорбительнее.

Cunt, то есть женский половой орган, — еще одно слово-табу. Это самое страшное оскорбление для женщины. Можно в шутку назвать подругу bitch, но cunt — другое дело. Даже в компаниях старых друзей американцы и англоговорящие канадцы могут произносить его не иначе как «C-word», то есть «слово на букву С», — настолько оно неприличное. А вот австралийцы, например, не настолько чопорны и время от времени вворачивают его в беседу.

И наконец, kike — оскорбительное наименование евреев. Kike намного более жесткое слово, чем русское «жид». Настолько жесткое, что даже самые отвязные гангста-рэперы в самых матерщинных композициях прикрывают это слово корректным «би-и-ип».

Теперь, когда вы все это прочитали, вы точно узнали, что и когда не надо говорить, а на какое слово можно не обижаться.