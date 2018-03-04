Специалисты Высшего совета по научным исследованиям Испании выяснили, что содержащиеся в красном вине полифенолы могут быть полезны для здоровья полости рта, а именно помочь предотвратить кариес, периодонтит и гингивит.

Как сообщает «Вокруг света», ученые исследовали эффективность двух полифенольных соединений (кофейной и р-кумаровой кислот) на бактериях, которые вызывают кариес, воспаление десен (гингивит) и воспаление соединительной ткани вокруг зубного корня (периодонтит). Оказалось, что содержащиеся в красном вине полифенолы неплохо справляются с «очисткой» полости рта от вредных микроорганизмов.

Для сравнения: экстракт красного вина и винных косточек справились с этой задачей гораздо хуже. Лучший результат по предотвращению формирования патогенной флоры показало применение винных полифенолов вместе с пробиотиками Streptococcus dentisani.