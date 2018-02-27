Эдгард Запашный признался, что, оказывается, он и его младший брат Аскольд несколько лет назад официально вышли на пенсию. Разумеется, не потому, что достигли пенсионного возраста. Братьям едва «перевалило» за 40.

«Я уже 7 лет как пенсионер, — рассказал Эдгард. — У нас — представителей особо опасных профессий — это происходит не по возрасту, а по выслуге лет. 15 лет стажа — и уже можно отдыхать с чистой совестью. У меня даже уже почти две пенсии получается! Кстати, у меня и сберкнижка есть. Туда каждый месяц деньги приходят». Об этом информирует издание 7Дней.

Тем не менее, братья Запашные не собираются в ближайшие еще лет 40 прекращать свою трудовую деятельность. Каждый год они с успехом представляют новые развлекательные шоу на сцене Цирка на Вернандского (сейчас он называется Большой Московский Государственный Цирк) и вне его. Они ездят на гастроли со своими цирковыми программами по стране и всему миру. В прошлом году даже выступали в Сирии перед российскими военными, за что недавно получили медали «Участников боевых действий».

«Это была закрытая информация, мы даже подписывали бумагу о неразглашении, — рассказал Эдгард на съемках передачи «Логика» на ТНТ. — Мы принимали участие в благотворительном концерте. Правда, животных брать было нельзя. Пришлось мне разрывать пасть моему брату!» (Смеется).