В Москва прошел видеомост Москва-Астана-Баку-Ереван-Кишинев-Минск на тему «Экономическое сотрудничество в рамках СНГ: актуальное состояние и перспективы.

Ведущие эксперты стран СНГ вместе с директором Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета Содружества Андреем Кушниренко и генеральным директором Делового центра экономического развития Содружества Владимиром Савченко накануне 77-го заседания Экономического совета СНГ, которое пройдет 2 марта в Москве, выразили свои точки зрения на главные проблемы, cтоящие перед взаимодействием экономик стран.

Так профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов отметил приоритеты Азербайджана в экономической части в рамках формата СНГ.

По словам Мамедова, сегодня серьезными проблемами для национальных экономик стран постсоветского пространства является потеря после разрушения СССР интеграционных связей между хозяйствующими субъектами. «Экономика СССР во многом опиралась на крупные производственные объединения во всех республиках. И разрушение ощутилось уже в первые пять лет после развала СССР — наблюдалось резкое снижение показателей ВВП».

Как отметил эксперт, благодаря разной ресурсной базе на протяжении почти 30 лет развитие экономик стран постсоветского пространства шло в разном формате. «И сегодня мы пришли к тому, что перед нами стоят общие вызовы, и это прежде всего то, что в мировой экономике постепенно наблюдается формирование нового качественно нового технологического уклада», — отметил эксперт.

В связи с этим Мамедов подчеркнул необходимость углубления экономического сотрудничества между странами СНГ. «Затягивать этот процесс нельзя, поскольку углубление экономического сотрудничества позволило бы интенсифицировать движение товаров и услуг. Эксперт предложил выработать странам СНГ общую стратегию развития экономик для чего учредить научно-консультативный совет.

«Сегодня правительство Азербайджанской Республики разрабатывает мероприятия по диверсификации национальной экономики, по развитию новых отраслей, прежде всего связанных с ненефтяным сектором. Для Азербайджана в этой связи приоритетным направлением является как раз СНГ. Если обратить внимание на структуру внешней торговли Азербайджана, то по экспорту удельный вес стран, входящих в СНГ, и прежде всего это касается России, по сырьевому и несырьевому экспорту достигает для Азербайджана 70 процентов. Но этого мало, поэтому и необходимо развивать сотрудничество».

Также эксперт обратил внимание на то, что важно сосредоточится на движении трудовых ресурсов на территории СНГ и унификации образовательных стандартов. «К сожалению, наши образовательные учреждения отдаляются друг от друга. Это плохая тенденция, но у наших стран есть основа для взаимовыгодного сотрудничества и с точки зрения образовательного процесса и с точки зрения интеграции научных организаций». Так Мамедов обратил внимание на то, что в Азербайджане сегодня сформирована отличная база знания русского языка.

Директор Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета Содружества Андрей Кушниренко в беседе с корреспондентом «Москва-Баку» сказал, что такое предложение со стороны азербайджанского эксперта весьма интересно и что предложение рассмотрено на заседании Экономического совета СНГ 2 марта, в результате чего по инициативе Азербайджана мог бы быть создан научно-консультативный совет по развитию экономического развития в рамках СНГ до 2030 года.

Также Кушниренко отметил, что Азербайджан всегда активно себя проявляет в рамках формата СНГ, но при этом проявляет определенную долю прагматизма. «Азербайджан всегда старается делать упор на то, что ему действительно необходимо – это вопросы транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленные вопросы.

Также, по словам Кушниренко новое соглашение Азербайджана с ЕС никак не должно повлиять на экономические проекты в рамках СНГ и что страны всегда стараются подписать соглашения с несколькими структурами.

В свою очередь генеральный директор Делового центра экономического развития Содружества Владимир Савченко отметил, что сотрудничество с Азербайджаном в рамках СНГ развивается ровно. «Азербайджан – это страна, которая сегодня активно развивается, это страна с уважаемым мнением. Известно, что Азербайджан сегодня активно работает с русской культурой, дает прекрасную почву для сохранения русского языка. У нас крепкие исторические связи с Азербайджаном. В Азербайджане прекрасно развиваются нефтедобыча, машиностроение. Сотрудничество с Азербайджаном идет в сельском хозяйстве, в обучении кадров в авиации. Два передовых центра по подготовке кадров в этой области находятся в Азербайджане и в Белоруссии.

Когда-то мы начинали проект Север-Юг. Cегодня этот проект реализовывает и Азербайджан, построены мосты, паромы. Вагоны идут из Санкт-Петербурга, из Финляндии через Азербайджан в Турцию, Индию. Так что наше сотрудничество активно развивается и Азербайджан является важным членом СНГ».

Также говоря о подписании Азербайджаном нового соглашения с ЕС, Савченко отметил, что никаких проблем не будет. «Всю жизнь кто-то что-то производил, продавал, перепродавал. В торговых взаимоотношениях никто никогда не ставит в противоречие сотрудничество в разных форматах. Например, ВТО – громадная структура, в которой вырабатываются свои общие условия. В других торгово-экономических структурах – другие условия. Мы же всегда готовы стимулировать торговлю с Азербайджаном».