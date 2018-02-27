Президент России Владимир Путин вмешался в войну в Сирии для того, чтобы отвлечь внимание от провала в Украине.

Такое мнение выразил российский журналист, политический деятель Андрей Пионтковский в материале для «Радио Свобода».

«Зачем пацан из питерской подворотни после провала в Украине полез еще и в Сирию? А потому что крах концепций «хорошего Гитлера» – «Русский мир», Новороссия – потребовал для удержания власти отвлечения внимания и продолжения геопсихологического банкета на другой площадке», — написал он.

По его словам, российский президент стал союзником «легитимного палача».

«Отсутствие ушедшего на каникулы городового позволило хулигану покуролесить и потестировать новейшие системы вооружений в компании трех шиитских террористических организаций: ливанской «Хезболлы», иранского Корпуса стражей исламской революции и «легитимного» палача Сирии Башара Асада, уничтоживших десятки или сотни тысяч суннитов. Братская воздушно-космическая помощь, щедро оказанная от имени России, десятилетиями будет аукаться русскому народу, брошенному в пекло тысячелетней религиозной войны», — заявил Пионтковский.