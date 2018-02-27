Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 29-летнего Фаттаха Нуриева, обвиняемого в совершении убийства в Сумгайыте.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова был зачитан приговор.

Решением суда Ф.Нуриев был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что гособвинитель просил для Ф.Нуриева 20 лет лишения свободы.

Отметим, что Ф.Нуриев убил Севду Байрамову 1982 г.р. По информации, он сначала изнасиловал женщину, после задушил. С.Байрамова была замужем, имела двух детей.

Ф.Нуриев занимался спортом, тренировался в школе №10 в Сумгайыте. Он жил в Сумгайтые в 3-м микрорайоне, имеет одного ребенка.

Ф.Нуриев обвинялся по статьям 181.1 (Разбой), 149.1 (Изнасилование), 150.1 (Насильственные действия сексуального характера), 120.2.6 (Умышленное убийство, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или другими насильственными действиями сексуального характера) УК.