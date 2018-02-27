На таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану предотвратили попытку ввоза на территорию РФ лука-севка, зараженного карантинным вредным объектом.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, гражданин Азербайджана пытался в ручной клади пронести на территорию России 60 кг лука. Однако в соответствии с временными ограничениями на ввоз растительной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана, перевозка таких грузов запрещена. Более того, согласно заключению дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений, в отобранных образцах лука обнаружен карантинный вредный объект — амброзия полыннолистная.

Зараженный лук вернули в Азербайджан. Владелец груза привлечен к административной ответственности по статье «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».