В Черняховске (Калининградская область) при погрузке опрокинули самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». Об этом сообщает Калининград.ру со ссылкой на свидетельства очевидцев в группе «Новый Черняховск» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели запечатлели случившееся на видео и разместили в социальных сетях. На кадрах можно заметить, как артиллерийская установка пытается заехать на платформу, однако одна из гусениц не попадает на направляющую и многотонная машина переворачивается.

Очевидцы утверждают, что водитель самоходной гаубицы не пострадал и самостоятельно выбрался наружу. Предположительно инцидент произошел в понедельник, 26 февраля.