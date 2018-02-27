Парламентская фракция ЛДПР предложила денонсировать Договор о дружбе, заключенный с Украиной в 1997 году. Такое заявление сделал лидер партии Владимир Жириновский.

Отметим, что сам договор в этом году завершает свое существование — в очередной раз он был подписан в октябре 2008 года. И срок его действия 10 лет. Владимир Жириновский уже объявил, что будет добиваться отмены соответствующего закона «О дружбе с Украиной» — такое заявление он сделал сегодня, 26 февраля.

По его словам, в план действий ЛДПР входит отмена закона. Жириновский уверен, что этот документ должен был быть аннулирован автоматически после принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором есть упоминание о России как «стране-агрессоре».

«Мы будем «дружить» с Украиной, они войну с нами готовить», — резюмировал политик, слова которого приводит издание «Царьград».