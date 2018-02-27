Сотрудник полиции, оскорблявший гражданина, отстранен от работы в органах внутренних дел.

Как передает АПА, несколько дней назад в социальных сетях распространилось видео, на котором страж порядка оскорбляет молодого человека из Масаллы.

Соответствующие структуры министерства внутренних дел сразу провели служебную проверку, в результате чего факт нашел свое подтверждение.

После этого министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал приказ об отстранении сотрудника Управления полиции Бинагадинского района, лейтенанта Рашада Ахмедова из органов внутренних дел за действия, не подобающие званию полицейского и наносящие ущерб престижу полиции.