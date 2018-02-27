Так называемое кокаиновое дело не входит в прерогативу Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Лента.ру» во вторник, 27 февраля.

«Это [должно комментировать] министерство иностранных дел и, насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию», — ответил Песков на вопрос, следят ли за этим делом в Кремле.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе, позже для контролируемой поставки кокаин заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два соучастника контрабанды, еще один фигурант, сбежавший в ФРГ, объявлен в розыск. На территории России задержаны три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. По версии обвиняемых, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных, которые подменили в багаже кофе на кокаин.