27 февраля Министерство образования провело в Шемахе первую «Новрузовскую лекцию».

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава исполнительной власти Шамахинского района Асиф Агаев, общественные деятели, представители средств массовой информации, а также 30 иностранных студентов из Турции, России, Ирана, Чехии, Китая, Бангладеша, Греции и других стран, обучающихся в Азербайджане.

Участники мероприятия посетили бюст Общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили к нему венок. Затем гости посетили памятник, воздвигнутый в память о жертвах Шемахинского геноцида, а также мечеть Джума, в которой в 1918 году во время геноцида в Шемахе, было совершено массовое убийство.

Гости были проинформированы о том, что армянские солдаты загнали около 1700 невинных жителей в мечеть, заперли их там и предали огню. Исторический культурный памятник, который был серьезно поврежден во время геноцида, был восстановлен в 2013 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Мероприятие продолжилось в Центре художественного образования Шемахи. После того, как прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, жертвы геноцида были почтены минутой молчания.

Приветствуя гостей, глава исполнительной власти Шемахского района Асиф Агаев рассказал о фактах геноцида, совершенного в Шемахе в марте 1918 года. По его словам подобные мероприятия очень важны с точки зрения доведения правды до международной общественности.

В свою очередь, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов заявил, что геноцид 1918 года был одним из самых страшных преступлений, совершенных против нашего народа.

По его словам, целью проведения мероприятия, в соответствии с распоряжением Президента АР «О 100-летии геноцида азербайджанцев 1918 года», является более полное доведение до иностранных студентов правды о преступлениях, совершенных армянско-большевистскими вооруженными отрядами против азербайджанцев 100 лет назад.

Далее с лекцией на тему «Геноцид азербайджанцев: память длинною в сто лет», выступил доктор исторических наук, профессор Анар Искандаров.

В докладе, основанном на реальных фактах, исторических документах и архивных материалах, говорится, что сотни тысяч азербайджанцев были убиты в результате агрессии армянских националистов и их покровителей. Было отмечено, что данное преступление — это не что иное, как политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против нашего народа.

В рамках мероприятия участники ознакомились также с выставкой посвященной Ходжалинскому генациду.

Напомним, что Министерство образования проводит «Новрузовские лекции» начиная с 2016 года. На лекциях депутаты, известные ученые, международные и местные эксперты доводят до общественности актуальные вопросы на тему истории, науки, культуры и образования Азербайджана.