Польский журналист и блогер Томаш Мацейчук задержан в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Причину задержания он не уточнил.

Другой источник утверждает, что в отношении Мацейчука расследуется уголовное дело о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК), у него дома в Мытищах идут обыски. Материалы дела в ближайшее время могут быть переданы в городской суд, отметил собеседник агентства.

Мацейчук известен своими антисоветскими высказываниями на российском телевидении.