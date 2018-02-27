В турецком Карабюк полиция провела операцию, в ходе которой были задержаны азербайджанки, оказывающие интимные услуга.

Как передает milliyet, азербайджанка Л.М. устроила в своем доме притон, где оказывали интимные услуги прибывшие в страну нелегальным путем три ее соотечественницы. Стоимость услуг составляла 100 турецких лир. Помимо 4 азербайджанок в доме были задержаны 2 клиентов.

4 женщины и 2 мужчин были оштрафованы. Затем у женщин взяли показания, провели им медицинскую проверку и депортировали в Азербайджан.