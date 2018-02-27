Во вторник, 27 февраля, в Амстердаме начал свою работу Шестой съезд Европейского конгресса азербайджанцев. Съезд приурочен к 26-ой годовщине со дня ходжалинской трагедии.

В съезде участвуют: помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, глава Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, посол Азербайджана в Евросоюзе Фуад Искендеров, известные представители диаспоры и азербайджанской общественности.

В своем выступлении помощник президента Азербайджана Али Гасанов рассказал о информационной и военно-политической агрессии, развязанной Арменией против Азербайджана. Последствия армянской интервенции, оккупационной политики и необходимость превентивных мер – все это нашло отражение в выступлении госчиновника.

А.Гасанов обратился и к истокам армяно-азербайджанского конфликта, депортации азербайджанцев из Армении.

«В 1948-53-х годах азербайджанцев стали выселять и депортировать из Армении. И, конечно же, это была целенаправленная политика злодея Сталина», — цитирует его портал Haqqin.

По словам А.Гасанова, у Азербайджана самая боеспособная и в военно-техническом плане совершенная армия в регионе. Азербайджан ежегодно тратит на обеспечение своей безопасности 3-4 миллиарда долларов, напомнил он.

«Наше государство доказало в период апрельской войны свою мощь. Если нам не помешают, то мы за неделю, максимум месяц можем освободить все оккупированные территории», — сказал он.

По его словам, Азербайджан – не милитаристское государство, однако вынужден укреплять свою обороноспособность, чтобы в будущем освободить оккупированные территории.

А.Гасанов также отметил, что Азербайджану и азербайджанцам в Европе противостоит мощная армянская диаспора с разветвленной сетью и центрами в Брюсселе, Лондоне, Париже: «Они очень сильны, у них очень сильные и тесные связи с европейской элитой. И это в большей степени неравный бой».