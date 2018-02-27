Около 50 чиновников столичного региона Франции будут целую ночь спать на улице, несмотря на сильные холода, чтобы привлечь внимание к замерзающим бездомным, сообщает РИА-Новости.

С такой инициативой выступила заместитель мэра коммуны Этамп в департаменте Эсон Мама Си, разместившая призыв в своем аккаунте в сети Facebook.

«В прошлом году почти 500 человек, не имеющих крова над головой, умерли на улицах… В 2018 уже 13 человек умерли в одном Париже всего за 1,5 месяца. Около 50 народных избранников будут спать на улице в среду, 28 февраля, около Аустерлицкого вокзала», — написала Си.

В середине февраля во французской столице прошла «Ночь солидарности», в ходе которой проводился подсчет бездомных людей. По сведениям организаторов акции, на улицах Парижа проживают около пяти тысяч бездомных, часть из которых на зиму определена в приюты. Тем не менее, у почти трех тысяч человек нет никакой, даже временной, крыши над головой.

Поводом для проведения акции послужила полемика, разгоревшаяся вокруг высказывания государственного секретаря при министерстве территориального единства Жюльена Денорманди о том, что во всем регионе Иль-де-Франс насчитывается не более 50 бездомных. Впоследствии секретарь заявил, что имел в виду число тех, кому не хватает мест в приютах.

Интересная инициатива, конечно же. Но мы не уверены в том, что подобное может повториться у нас в стране. Не смотря на то, что в Азербайджане зима в этом году была мягкой, тем не менее, очень хотелось бы, чтобы азербайджанские чиновники хотя бы один день провели ночь в тех же условиях, в которых пребывают обездоленные люди нашей страны. К примеру, в общежитиях беженцев, или же в районах города, где напрочь отсутствуют поселковые дороги, нет воды, постоянно отключают свет и газ. Помимо этого очень хотелось бы, чтобы чиновники наши проторчали в пробках в часы пик, выстаивали громадные очереди за пенсией в банкоматах (и выживали бы на эту пенсию заодно, пытаясь одновременно лечиться в госклиниках и затариваться продуктами на месяц). Возможно, именно тогда они поймут, как на самом деле живется простому среднестатистическому гражданину Азербайджана.

Minval.az