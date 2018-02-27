В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется, сообщают РИА-Новости.

По словам пользователя Бена Уэста, он вместе с другими владельцами собак гулял вдоль берега озера Траут. Внезапно под одним из бегавшим по замерзшему водоему животным треснул лед. Люди в панике начали звать пса и кричать ему плыть к берегу, и только одна девушка по имени Рози бросилась на помощь.

Девушка доплыла до пса и вытащила его на берег, после чего ее пригласили в ближайший дом, чтобы она могла переодеться и принять горячую ванну. Примечательно, что девушка кинулась спасать даже не свою собаку, ее пес гулял рядом, соседи поймали его и отдали ее владелице.