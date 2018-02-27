За январь этого года Министерством налогов были проведены проверки, в ходе которых были выявлены факты незаконной занятости, а также ряд нарушений на 4 предприятиях в Баку и Шамахинском районе («Grand Hospital», принадлежащий Керимову Рахману Фируз оглу продуктовый магазин, принадлежащий Зекивеву Салеху Мирабас оглу магазин, стоматологическая клиника «İmplant Art»).

Как сообщили АПА в Секретариате Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, эти 4 предприятия были оштрафованы на общую сумму 99 тысяч манатов.

В ходе проверок на указанных предприятиях Баку и Шамахинского района было установлено, что 99 человек были наняты на работу без заключения трудового договора. 93 из них приходятся на действующие в Баку предприятия, в частности 90 человек приходятся на долю «Grand Hospital», 3 – на другие предприятия, 6 – на действующие в Шамахинском районе предприятия.

Сообщается, что на 4 предприятиях, в которых была проведена проверка, число работников составило 106 человек, 99 из которых работали без трудового договора.