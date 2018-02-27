«Отсутствие в зимние месяцы снега в Баку связано с климатическими изменениями, глобальным потеплением. Впредь будет так».

Об этом АПА заявил директор Института географии, академик Рамиз Мамедов.

Он сказал, что глобальная температура планеты повышается: «Умеренная погода в зимние месяцы, отсутствие снега в феврале связаны с климатическими изменениями, другой причины нет. Последствия этого негативно сказываются на нашей жизни. Снег несет с собой изобилие. С другой стороны, погибают микробы, уровень заболеваемости снижается. В то же время, выпадение снега приводит к пополнению запасов воды на высокогорье. После прихода тепла снег тает, реки весь год наполняются водой, которой пользуются люди. Всего этого не будет. Глобальное потепление, естественно, также негативно скажется на здоровье людей».

Также директор Института коснулся ситуации в связи с уровнем воды в Каспийском море. По его словам, серьезной обеспокоенности в связи с уровнем воды нет: «Хоть на Каспии регулярно и происходят колебания уровня воды, они незначительны. Это не экстремальная ситуация».