Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию после капитальной реконструкции Мингячевирской ГЭС мощностью 424 мегаватта.

Как передает АПА-Экономикс, президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о работах, проведенных на станции. Он сообщил, что мощность Мингечевирской ГЭС в результате реконструкции увеличена с 284 МВт до 424 МВт. По его словам, в ходе реконструкции работ были заменены непригодные турбины и генератор. В настоящее время на станции работают 130 человек.

Глава государства ввел в действие капитально реконструированную Мингячевирскую ГЭС.