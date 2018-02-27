Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Ночью в некоторых местах будет слабый туман, изморось. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 55-60%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 28 февраля в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана погода ожидается в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, изморось. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.