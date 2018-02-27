«США уже известили Армению о возможности введения против нее санкций в случае заключения ею контрактов с компаниями военно-промышленного комплекса России. Этот ультиматум, по идее, должен был оскорбить армян, считающих американцев своими «ближайшими партнерами». Но вместо того, чтобы послать их куда подальше, в Ереване испугались гнева Вашингтона и стали гадать, в каком объеме он будет низвергнут на эту маленькую, но воюющую с Азербайджаном закавказскую республику».

Об этом, как передает Minval.az, говорится в статье под названием «Сломают ли США «дружбу» Армении и РФ?» в российском издании «Росбалт».

«Баку, вроде бы, тоже грозит кара США, но, несмотря на то, что он закупает у России вооружения на гораздо более солидную сумму, чем Армения, не видно, чтобы здесь дрогнули. Либо азербайджанцы игнорируют американское давление, что вполне «в их вкусе», либо чувствуют себя спокойно, поскольку поставки вооружения у них диверсифицированы.

Есть ли у Еревана основания для серьезного беспокойства? С одной стороны, явных причин быть не должно, имея в виду близость Армении с Ираном. Даже в самый острый подсанкционный период для последнего США смотрели на эту «дружбу» сквозь пальцы. Правда, в ту пору президентом у них был не «странный» Трамп, а «обыкновенный Обама». Но в заданной реальности Еревану есть над чем задуматься: отказ от поставок вооружения по внутрироссийским ценам в условиях бедности армянского бюджета просто немыслим — никакая другая страна не «облагодетельствует» его так, как Россия, да еще и в ситуации с Карабахом. Возможно, особенно паниковать нечего еще и потому, что США, из желания не выпускать Южный Кавказ из ареала своего контроля, не станут отталкивать от себя Армению и «простят» ее.

Но «великодушия» американцев вряд ли хватит надолго: в любом случае они будут оказывать на Армению политическое давление, сокращать финансовую помощь или отказывать в ней, ограничивать грантовые проекты и т. д. В итоге Еревану все же придется ослабить узы меркантильной дружбы с Москвой и подыскивать себе, на перспективу, альтернативный источник поставок вооружения. Впрочем, сделать это не так просто, имея в виду не только мизерность средств армянского бюджета, но и дислокацию на территории страны российской военной базы (в Гюмри), а также членство республики в ОДКБ и карабахскую проблематику.

Армения, в принципе, ничем не обязана США, но все же ей придется искать пути для маневрирования, поскольку надежд на то, что российско-американские отношения в ближайшее время улучшатся, нет: напротив, конфронтация будет нарастать и прямо или косвенно отражаться на больших и малых странах, однозначно не взявших сторону Вашингтона. Каким будет «маневрирование» Армении, сказать сегодня очень сложно, поскольку все зависит, во-первых, от щедрости прямого «подкупа» республики Россией, во-вторых, от стремительно меняющихся геополитических раскладов.

И все же на данном этапе для Армении важнее ее обороноспособность, чем гнев США, которого она боится не меньше, чем «оголения» своей армии и перспективы остаться тет-а-тет с Азербайджаном и Турцией. Кстати, в конце прошлого года РФ открыла для Армении кредитную линию на 100 миллионов долларов — на эти деньги республика может прикупить у РФ все, что необходимо для ее армии., да еще по «смешным» ценам. А за истекшие два года Армения получила от «благодетельницы-Москвы» оборонные кредиты на 250 миллионов долларов.

Такая вот привилегия, отказаться от которой было бы безумием. Равно, как уповая на безнаказанность, «фланировать» на равном удалении от России и США. А это означает, что руководству Армении придется очень скрупулезно оценить и взвесить все риски, перед которыми республику поставили американцы со своими антироссийскими санкциями с их распространением на партнеров Москвы.

Впрочем, в определенных армянских кругах бытует мнение, что санкции «не будут тотальными». Как пишет Lragir, который даже нашел положительную сторону того, что Армения встала перед сложным выбором, шум вокруг республики «лишен практического обоснования. Наоборот, есть политические основания утверждать, что санкциями против Армении США нанесут удар по региональной безопасности и стабильности.

Другое дело, если США сделают Армении эквивалентные по количеству и стоимости предложения. В противном случае, применив санкции против Армении, США дадут Азербайджану возможность „второго дыхания“ и превосходства в отношении Армении». То есть многих армян не покидает уверенность в том, что «США нам помогут», включая ситуацию вокруг Карабаха, и для американцев Армения предпочтительнее Азербайджана. И вообще «вопрос не в угрозе санкций, а в том, что они могут стать для Армении шансом для обретения более жизнеспособной военно-политической позиции».

Получается так: «Не было счастья, да несчастье помогло» — начать избавляться от российской военной и иной зависимости. Вряд ли это мнение полностью разделяет руководство Армении. Но, имея привычку засматриваться и пытаться примазаться к антагонистичным друг другу мировым центрам силы, Ереван может допустить грубейшую судьбоносную ошибку. Вопрос в том, кого он в данной ситуации боится больше, и кого сможет «подоить» обильнее — Россию или США? Но вопрос этот тянет за собой и другие «страшилки» — Азербайджан и Турцию.

И тут снова перевес, по здравым рассуждениям, на стороне России. Это видно с любого угла зрения, разве что армянский окажется «исключительным»», — говорится в статье.